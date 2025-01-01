Число погибших на пожарах в Прикамье снизилось на 20% Количество возгораний уменьшилось на 2,3% Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

В Управлении краевой противопожарной службы подвели итог работы за первое полугодие 2025 года. По информации временно исполняющего обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберта Марданова, за отчётный период в регионе отмечено уменьшение числа возгораний на 2,3%, смертельных случаев на 20% и ранений на 13,6%. Благодаря действиям пожарных удалось спасти 75 человеческих жизней.

Администрация края, заявил Марданов, продолжает работу по усилению технического оснащения подразделений пожарной охраны: в мае в рамках программы обновления техники, возраст которой превышает 20 лет, были переданы 9 новых пожарных машин, ещё 4 планируется передать до конца текущего года, а также приобрести 6 пожарных автомобилей для укомплектования новых пожарных частей. В течение последующих трёх лет намечено возведение 11 новых пожарных депо, одного учебного полигона, двух гаражей для пожарной техники, а также обновление здания пожарного депо в п. Сылва. В текущем году планируется открытие 5 новых пожарных депо.

В ходе официальной церемонии Альберт Марданов передал пожарным два служебных автомобиля для обеспечения деятельности Управления — «Лада Веста» и «Нива Трэвел».

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