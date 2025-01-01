Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми прошёл обучающий семинар под руководством Нюты Федермессер Руководитель проекта «Регион заботы» «офигела от красоты» Пермского края Поделиться Твитнуть

Нюта Федермессер и Светлана Маковецкая. Фото: "Регион заботы"

В Перми прошёл обучающий семинар «Института советников по социальным изменениям», который провёл проект Народного фронта «Регион заботы» под руководством Нюты Федермессер. Событие состоялось ещё 26-29 июня. О нём «Новому компаньону» рассказал слушатель семинара, руководитель пиар-направления фестиваля «Город встреч» Алексей Папулов.

В проекте приняли участие региональные команды, вовлечённые в социальные изменения: представители социально ориентированного бизнеса, руководители благотворительных фондов и НКО, чиновники разных уровней, директора государственных и негосударственных учреждений, журналисты.

Модуль обучения «Института советников», прошедший в Перми, получил название «Причинно-следственные связи». Слушатели узнали, как на формирование общества, на его трансформацию влияют исторические и культурные особенности региона, и учились выстраивать работу, опираясь на точные данные и доказательства. Среди коучей была пермская общественница Светлана Маковецая — директор центра «Грани». Своим опытом поделилась и Наталья Галкина, продюсер летнего фестиваля «Город встреч».

Слушатели из 21 российского региона посетили в Перми Фонд «Дедморозим», общественную организацию «Территория семьи», которая помогает нуждающимся семьям, и благотворительную организацию «Территория передышки», которая оказывает поддержку людям, оказавшимся на улице.

Во время поездки в Пермь Нюта Федермессер побывала в Рудничном детском доме-интернате и поделилась впечатлениями в социальных сетях:

«Съездила с Анастасией Гулявиной (директором по стратегическому развитию «Региона заботы» — ред.) в Рудничный ДДИ и поняла, своими глазами увидела, что тяжелобольные дети могут получать качественную паллиативную помощь и в интернате. Было бы желание. И это не государственная выездная служба, а паллиативная помощь от фонда «Дедморозим». Но возможным это оказалось лишь потому, что у всех участников — Министерства социальной защиты, «Дедморозим», главного специалиста по паллиативу, директора интерната — общие цели, а значит — хорошие, открытые отношения».

Пермский край произвёл на общественницу сильное впечатление:

«Была в Перми. Офигела от красоты. От Камы, от самого города и от всего края. Места из «Золото Пармы». Впервые в жизни собирала землянику в таком месте, где пол-литровую баночку можно собрать, не сходя с места».

Особенно Нюте Федермессер понравился креатив Фонда «Дедморозим»:

«Влюбилась там в фонд «Дедморозим». У них отдел пиара и фандрайзинга знаете как называется? «Отдел пропаганды чудес»!»

«Регион заботы» — это социальный проект Народного фронта по защите прав и свобод уязвимых групп граждан: неизлечимо больных людей, взрослых и детей с нарушением психических функций, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Регион заботы» стартовал в 2019 году как проект развития паллиативной помощи в России на региональном уровне и трансформировался в комплексный проект, который объединил направления: развитие паллиативной помощи, реформирование системы психоневрологических интернатов и обучение специалистов и руководителей медико-социальной сферы.

Образовательная программа «Институт советников по социальным изменениям» реализуется совместно проектом Народного фронта «Регион заботы» и КУПНО, при участии РАНХиГС. Программа бесплатна для студентов. За три года участниками программы стали 115 человек из 33 регионов страны.

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