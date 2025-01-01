Алёна Бронникова В консолидированный бюджет Прикамья снизились доходы от налогов на прибыль юрлиц По сравнению с прошлым годом показатель сократился на 20% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В консолидированный бюджет Прикамья за полгода поступило 138,8 млрд руб., что составляет 44,2% от плана (314 млрд руб. в соответствии со сводной бюджетной росписью) и 101,4% — к аналогичному периоду прошлого года. Из них налоговые и неналоговые поступления составили 121,4 млрд руб., что на 2,1% выше, чем годом ранее, а безвозмездные поступления сократились на 3,2%, до 17,3 млрд руб.

Согласно информации краевого минфина, за год значительнее всего выросли доходы от использования государственного и муниципального имущества, — на 46,7%, до 6,8 млрд руб. Заметно снизились дотации бюджетам бюджетной системы РФ — на 25,5%, до 1,4 млрд руб.

Наибольшие суммы поступлений составили налоги на доходы физических лиц — 42,5 млрд руб., что составляет 39,9% от плана (+13,2% год к году) и на прибыль организаций — 31,2 млрд руб., это 39,8% от плана (-20,4% год к году). По статье доходов от сборов за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов показатель сложился в отрицательном значении (-1,2 млн руб. при плане 9,1 млн руб.).

Сумма расходов консолидированного бюджета региона сложилась за полгода в 155,1 млрд руб. — это 40,2% от планового показателя (386,1 млрд руб.) и 123,5% от показателя прошлого года. Наибольшая сумма была направлена на образование — 44,9 млрд руб. (+18,7% к АППГ), из них 22,7 млрд — на общее образование.

По сравнению с прошлым годом сильнее всего расходы увеличились на национальную экономику (+39,1%, до 34,8 млрд руб.), из них заметнее всего рост расходов (+76,1%) показала статья сельского хозяйства и рыболовства (2,2 млрд руб.), наибольшая сумма была направлена на дорожное хозяйство (19,3 млрд руб., +70,2%). Сокращение расходов наблюдается по вопросам охраны окружающей среды — показатель составил 122,3 млн руб., что на 84,4% меньше, чем годом ранее.

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