Совет молодёжи филиала «ПМУ» «Уралхима» подвёл итоги полугодия Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Оболдина

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

За первое полугодие 2025 года активисты совета молодёжи филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» стали организаторами и участниками 16 мероприятий. Социальные, спортивные и просветительские инициативы объединили свыше 500 человек.

Молодые сотрудники филиала «ПМУ» стали участниками выездных мероприятий — профсоюзного форума в Губахе, сплава по Сылве, провели серию товарищеских матчей в подшефных учебных заведениях, высадили деревья в Черняевском лесу, проявили себя в интеллектуальных играх, а также оказали помощь в благоустройстве геронтологического центра.

В совет молодёжи филиала «ПМУ» входят активные сотрудники 18-35 лет. Они не только организуют локальные проекты, но и представляют предприятие на федеральном уровне. Например, в августе одна из сотрудниц «ПМУ» отправится на Камчатку для участия во всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край» при полной поддержке работодателя.

Галина Крапивина, лидер совета молодёжи филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Мы стремимся реализовывать проекты, которые не только объединяют коллектив, но и приносят реальную пользу обществу. Они дают молодёжи широкие возможности для самореализации и развития. У нас большие планы, и мы открыты к новым идеям и сотрудничеству.

Совет молодёжи активно развивает партнерские связи, в том числе, с организациями Индустриального района. В планах на второе полугодие — экоуроки, посещение питомника для животных и другие социально значимые инициативы.

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