Приставы Прикамья выставили на продажу арестованное имущество на сумму 625 млн рублей Самым дорогостоящим объектом, попавшими под арест, стало нежилое помещение по ул. Васильева, 8 Поделиться Твитнуть

Фото: Управление ФССП по Пермскому краю

За первые шесть месяцев 2025 года в Пермском крае судебные приставы осуществили 4345 арестов имущества должников. Общая стоимость переданного на продажу имущества составила около 625 млн руб., из которых было выручено около 35 млн руб. Эта сумма была выплачена взыскателям в рамках исполнительных производств. Кроме того, в счёт погашения долга взыскателям было передано нереализованное имущество на сумму 106 млн руб., сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Самыми дорогостоящими объектами, попавшими под арест, оказались объекты недвижимости. Лидирующую позицию заняло нежилое помещение площадью свыше 3 тыс. кв. м, расположенное в Перми по ул. Васильева, 8, стоимостью более 34 млн руб. Второе место также заняло нежилое помещение площадью 859 кв. м, находящееся в торговом центре по ул. Мира, 41в и оцененное почти в 20 млн руб. Замыкает тройку лидеров помещение в многоквартирном доме по ул. Горького, 60 стоимостью около 15 млн руб.

Максимальная сумма, полученная взыскателем от продажи арестованного имущества, составила 2 млн 535 тыс. руб. Именно за эту цену была продана на торгах квартира площадью более 47 кв. м, расположенная в с. Фролы Пермского муниципального округа.

Среди необычного имущества, арестованного за долги, были экскаватор-погрузчик, трактор «Беларусь», парковочное место и снегоуборочная машина.

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