Начался приём документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Пермского края Он продлится до 30 июля Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С 25 июля и до 18:00 30 июля открыт приём документов для регистрации кандидатов на участие в выборах на пост губернатора Пермского края, сообщает крайизбирком.

Для регистрации кандидатам необходимо представить в избирательную комиссию региона 48 подписей депутатов муниципальных образований, представляющих не менее 33 округов края, в качестве поддержки их выдвижения. Кандидаты, решившие баллотироваться самостоятельно, также должны собрать 19 691 подпись избирателей Пермского края, причём половину из них разрешается собрать в электронном виде через портал «Госуслуги».

Стоит отметить, что на участие в выборах губернатора Пермского края заявились 11 претендентов, из которых восемь выдвинуты от политических партий, а трое решили баллотироваться независимо.

Голосование пройдет в течение трёх дней, 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.