В Перми открыли сбор канцтоваров для первоклассников Северодонецка Поделиться Твитнуть

Жителей Перми пригласили к участию в благотворительной инициативе, направленной на поддержку будущих первоклассников из Северодонецка.

Мэрия объявила старт сбора необходимых школьных принадлежностей для детей из ЛНР. Принимаются ранцы, тетради, шариковые ручки, простые карандаши (включая цветные), линейки, резинки, точилки для карандашей, альбомы для рисования, краски, кисточки и пеналы.

Пункты приема организованы в городских районных отделах образования Перми и открыты для приёма пожертвований с понедельника по пятницу, с 9 утра до 6 вечера по следующим адресам: ул. Ленина, 85; ул. Мира, 15; ул. Закамская, 26; ул. Пермская, 82; ул. Уральская, 36; ул. Бушмакина, 26а; Комсомольский проспект, 77.

После завершения акции все собранные вещи будут переданы в благотворительный фонд «Единый центр поддержки» для последующей отправки в Северодонецк.

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