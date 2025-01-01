За полгода полицейские Прикамья изъяли 38 кг наркотиков Выявлено более 2,9 тысячи наркопреступлений Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю подвели итоги работы за первое полугодие Управления по контролю за оборотом наркотиков. За период в регионе выявлено 2908 наркопреступлений, из них 2322 — случаи сбыта запрещенных веществ.

Полицейскими из незаконного оборота изъято более 38 кг наркотических веществ, включая синтетические наркотики, опиаты и каннабис. Сотрудники Управления наркоконтроля пресекли деятельность двух подпольных нарколабораторий по изготовлению амфетамина, общей мощностью 5 и 40 кг в неделю. В одной из них было конфисковано более 4,7 кг готового продукта.

Раскрываемость подобных преступлений — 77,2%.

Отмечена успешная работа территориальных подразделений ОМВД России «Соликамский», «Краснокамский» и «Лысьвенский».

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