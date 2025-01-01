В Пермском крае ожидается похолодание Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае заканчивается недолгий период умеренного тепла, который длился последние пять дней и характеризовался температурами, привычными для середины летнего сезона. По информации ГИС-центра ПГНИУ, теперь жителей края ожидает понижение температуры, спровоцированное проникновением холодных воздушных масс с восточной части усиливающегося Скандинавского антициклона, пишет ВЕТТА.

Холодный атмосферный фронт уже достиг северных территорий региона, пока без выпадения осадков. В пятницу утром он пересечёт центральные районы, прогнозируется увеличение силы северного ветра. Дожди, если и будут наблюдаться, то незначительные и локального характера. После прохождения холодного фронта максимальная температура воздуха не превысит +18…+20˚C.

Наиболее выраженное похолодание прогнозируется в субботу, когда облачность и зона осадков распространятся из Западной Сибири. В условиях облачной погоды и сильного северного ветра дневная температура не поднимется выше +15…+17˚C. В восточных районах края, где вероятность дождей выше, температура может снизиться до +13˚C, а на северо-западе ожидается до +18˚C.

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