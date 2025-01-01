Мост через реку Ирень в Пермском крае откроют для движения осенью 2025 года Окончание ремонтных работ запланировано на март 2026 года Поделиться Твитнуть

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Кунгуре идёт ремонт моста через реку Ирень. Готовность объекта уже составляет 71%. Движение по нему планируется открыть осенью 2025 года, а полностью завершить работы — в марте следующего года.

В министерстве транспорта Прикамья рассказали, что старый мост демонтировали ещё в прошлом году, а на его месте возвели железобетонную конструкцию. Подрядная организация — «Уралмостострой» Мостоотряда № 123 — переустроила коммуникации, строит дождевую канализацию и возводит подпорные стенки на подходах к объекту и самих подходов. В конце июля планируется провести работы по гидроизоляции моста, после чего будет выполнено асфальтирование моста.

Для прохождения паводка высоту моста увеличат на один метр, при этом его ширина и длина, которая составляет 112 м, не изменятся. Кроме того, по обеим сторонам сооружения запланировано обустройство тротуаров.

В настоящее время движение транспорта организовано по Преображенскому мосту.

Добавим, что на ремонт моста на ул. Красноармейская в Кунгуре выделено почти 700 млн руб., из которых почти 600 млн руб. — средства федерального бюджета.

В рамках рабочего выезда в Кунгурский округ губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение главе территории Вадиму Лысанову держать на личном контроле сроки и качество проводимых работ, а также организацию транспортного движения в городе.

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