На Международной премии «Экология — дело каждого» наградами отмечены 38 работ из Пермского края Семь работ стали победителями Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По результатам V сезона Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» наградами отмечены 38 работ участников из Прикамья. Семь из них вошли в тройки победителей.

Так, Артём Палкин из Лысьвы занял первое место в номинации «Экология души». Он представил фильм Galleria mellonella о способе переработки полиэтилена личинками восковой моли.

«Серебро» получили Алёна Варлашова из Перми с работой «Новый сорбент для утилизации нефти и нефтепродуктов» в номинации «Экопроект», шестилетняя Аня Соловьева из Перми в номинации «Экомир» с видеороликом «Просто о главном» о раздельном сборе мусора и шестилетний Ярослав Негодных из Орды в номинации «Экорисунок» с работой «Берегите лес от пожара».

Кроме того, второе место присуждено 15-летней Анне Соколовой из Ильинского за фотокомпозицию «Хозяйка, птиц покорми, а то телевизор не показывает» в номинации «Экофокус». Евгений Паршаков из Перми занял в этой же номинации третье место с фотоработой «Города над облаками»

Минприроды Пермского края представило региональный конкурс художников «Заповедное Прикамье», который получил третье место в номинации «Экосоюз».

Отметим, что в целом победителями стали 126 конкурсантов из 43 регионов России и восьми страy мира. Призёрами стали 750 конкурсантов. По итогам сезона Пермский край вошел топ-10 самых активных российских регионов.

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