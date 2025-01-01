Елена Бардукова Производство мебели в Пермском крае увеличилось на 36% Индекс промпроизводства в регионе в первом полугодии 2025 года снизился на 1,8% Поделиться Твитнуть

В январе-июне 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 98,2%, сообщает Пермьстат.

Снижение на 12% показало водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; обрабатывающие производства показали спад на 1,9%, добыча полезных ископаемых — на 1,5%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром и кондиционирование воздуха продемонстрировало рост на 1,4%.

При этом наиболее заметно снизилось производство электрического оборудования — на 41,3%, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации — на 32,3%, добыча металлических руд — на 30,3%, металлургическое производство — на 28,3%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 19,3%.

Наибольший рост продемонстрировали производство мебели — на 36%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — на 26,2%, производство пищевых продуктов — на 5,3%, а также производство химических веществ и химических продуктов (+4,5%) и лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+2,1%).

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