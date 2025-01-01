Пермский край нарастил объём экспорта пиломатериалов в Иран в 1,8 раза С начала года вывезено 5712 кубометров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с 1 января по 24 июля 2025 года из Прикамья в Иран поставлено 5712 куб. м лесной продукции.

Это в 1,8 повышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда в Иран было вывезено 3060 куб. м пиломатериалов.

Одна из последних отгрузок прошла 22 июля. Специалисты управления повели досмотр 160 куб. м продукции, предназначенных для вывоза с территории региона. Образцы отобраны и переданы на лабораторную экспертизу в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР», которая подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

В пресс-службе ведомства сообщили, что вся экспортируемая продукция прошла карантинное фитосанитарное обеззараживание, оформлено 32 фитосанитарных сертификата.

Напомним, в среду, 23 июля, из Пермского края была вывезена первая партия лесопродукции, предназначенной для экспорта в Сирию. Ранее подобных поставок из региона в эту страну не было.

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