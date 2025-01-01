Выезд на «встречку» стал причиной смертельного ДТП в Прикамье Причины аварии устанавливаются Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Добрянском округе Пермского края днём 24 июля случилась смертельная автоавария. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция в соцсетях.

Приблизительно в 13:00 по трассе Пермь—Березники в сторону Березников следовал автомобиль «Шевроле Трайблей», которым управлял водитель 2003 г.р. По предварительной информации, на 41 км автодороги водитель иномарки не учёл дорожных и погодных условий, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».





В результате инцидента водитель «Лады» получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП.





В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.





В Госавтоинспекции напомнили: в соответствии с ПДД, водитель должен соблюдать скоростной режим, учитывать плотность движения, дорожные и погодные условия и знать особенности своего автомобиля.





«Скорость должна обеспечить водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», — добавили в ГАИ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.