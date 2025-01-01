Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В горнозаводском посёлке Пермского края состоится ночной фестиваль Главное событие фестиваля «Ночью на Куве» — открытие арт-объекта из старого дерева Поделиться Твитнуть

Фото: Денис Тебеньков

В ближайшую субботу, 26 июля, состоится одно из центральных событий празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа — фестиваль «Ночью на Куве» (18+).

Особенность этого фестиваля в том, что он действительно ночной. Открытие намечено на 21:00, а завершится фестивальная программа йогой на рассвете. Танцы, музыка, экскурсии, катание на лодках и сапах по Кувинскому пруду будет продолжаться всю ночь. Участники расположатся в палаточном лагере на берегу пруда в старинном горнозаводском посёлке Кува в 30 км от Кудымкара; организаторы фестиваля считают, что создают прекрасный повод для знакомства с Кувой, которая была когда-то индустриальным и административным центром всей территории, известной сейчас как Коми-Пермяцкий округ. Есть легенда, что Строгановы открыли Кувинский завод как социальное предприятие — не для прибыли, а для поддержки местного населения. Так ли это, можно будет попытаться выяснить во время ночных экскурсий с местными краеведами и музейщиками.

Фестиваль начнётся с открытия арт-объекта из старого дерева — брёвен, досок, деталей разрушенных домов, который создают 18 местных детей в творческом апсайкл-кэмпе. Творческий лагерь начал работу 22 июля, руководят апсайкл-кэмпом художники из группы «Край», известной по работе в детском пространстве «Тут» в Пермской арт-резиденции.

В 23:30 на фестивале стартует музыкальная программа. Обещана красивая и спокойная «ночная» музыка. Выступят группа «Оазис» (Кудымкар), акустическая фолк-панк группа Sirin (Пермь), скрипач Михаил Витвицкий (Пермь), саксофонист Александр Николенко (Пермь), а также Роман Матухин, солист группы «130 по встречной на старенькой Vespa» (Санкт-Петербург), уроженец Кудымкара.

Кроме того, в программе фестиваля: «страшные» экскурсии в сосновый бор, катание на лодках и сап-бордах, мастер-классы художников и музыкантов, кухня северных народов, ночной кинотеатр на развалинах Строгановского завода, плавучие огненные шоу и йога на рассвете. Гости фестиваля смогут прогуляться по бору, где растут самые высокие лиственницы в Пермском крае; подняться на бельведер заводской конторы графа Строганова; узнать историю старинного села и вообще романтично провести время на берегу Кувинского пруда.

Фестиваль промаркирован 18+, потому что он ночной. Организаторы уверяют, что ничего принципиально недетского в программе нет, и пожить в палаточном лагере планируют многие семьи с детьми.

Участие в фестивале и кемпинг — бесплатно, но палатку надо привезти собственную. Дополнительные деньги потребуются только на лодочные и сап-прогулки.

Будет организован трансфер Кудымкар—Кува: сбор 26 июля, в 19:00 у КДЦ, выезд в 19:15. Обратный выезд из Кувы в Кудымкар для тех, кто не остаётся ночевать в палатках, в 02:00. Стоимость билета на трансфер — 200 руб. в одну сторону.

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