Дом.ру банк снизил ставки по кредитам и программе рефинансирования Наиболее выгодные условия действуют для зарплатных клиентов Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено АО КБ «Урал ФД»

Долгожданная новость для всех, кто желает взять кредит на крупную покупку, оформить ипотеку или уменьшить долговую нагрузку по кредитам сторонних банков.

Дом.ру банк (финансовый бренд АО КБ «Урал ФД») снизил ставки по залоговым кредитам для всех категорий заёмщиков. По кредитам «Универсальный», «Ипотечный» и «Новостройка» ставка была снижена на 3,5 процентных пункта, по «Коммерческой ипотеке» — на 4,5 процентных пункта и на 5 процентных пунктов по программе рефинансирования.

Наиболее привлекательные условия банк предлагает своим зарплатным клиентам. Для них действуют дополнительные скидки на ставку и упрощённая схема подачи заявки с минимальным пакетом документов. Так, клиенты, получающие заработную плату на карту Дом.ру банка, могут оформить беззалоговый кредит по ставке ниже на 2 процентных пункта, чем прочие категории клиентов, кредиты «Универсальный», «Ипотечный», «Новостройка» «Коммерческая ипотека» и рефинансирование — ниже на 1 процентный пункт, семейную и ИТ-ипотеку — ниже на 0,15 процентного пункта.

Узнать подробнее о кредитных продуктах и оформить заявку можно на сайте и в любом офисе Дом.ру банка. Также за консультацией можно обратиться по тел. 8-800-100-10-40.

Дом.ру банк — финансовый бренд АО КБ «Урал ФД», универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020

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