В МВД рассказали подробности аварии с перевернувшимся авто в Пермском крае Поделиться Твитнуть

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ГУ МВД по Пермскому краю предоставило информацию об инциденте с перевернувшимся транспортным средством в результате ДТП в Чайковском вечером 23 июля. В социальных сетях почти сразу появилось видео с места аварии. На нём запечатлён перевернутый отечественный автомобиль и разбросанные обломки на дороге.

На кадрах видно, как спасатели ставят автомобиль на колёса. Рядом можно заметить иномарку с повреждённой передней частью. Представители ГУ МВД России по Пермскому краю поделились деталями произошедшего с perm.aif.ru. Установлено, что авария произошла около 17:30.

Водитель «Киа Рио» 1970 г.р., двигаясь по ул. Ленина, по предварительным данным, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2114 при выезде с прилегающей территории. В результате столкновения оба транспортных средства получили механические повреждения. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приступили к расследованию и устанавливают все обстоятельства аварии.

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