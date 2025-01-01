Пермская «вышка» запустила довузовскую подготовку для льготников Онлайн-обучение проведут на бесплатной основе Поделиться Твитнуть

Фото: НИУ ВШЭ-Пермь

НИУ ВШЭ-Пермь объявил о начале приёма на бесплатное онлайн-обучение на подготовительном отделении для льготных категорий граждан. Как сообщается на сайте НИУ, обучение поможет подготовиться к поступлению в вузы и закрепить знания школьной программы.

Сообщается, что обучение пройдёт за счёт средств федерального бюджета.





Участвовать могут дети-сироты, инвалиды, дети погибших бойцов и сотрудников правоохранительных органов, ветераны боевых действий, ликвидаторы радиационных аварий, испытатели ядерного оружия, а также дети погибших от COVID-19 медиков и члены семей военных.





Заявления принимаются с 21 июля по 9 октября этого года. Для участия необходимо подать документы, в том числе подтверждающие льготную категорию.





Для поступления также проведут вступительные испытания по русскому и английскому языкам и обществознанию. По этим же предметам поступившие пройдут онлайн-подготовку. Период обучения составит 9 месяцев, с октября 2025-го по июнь 2026 года.

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