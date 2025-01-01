Со стихийных свалок Перми вывезли более 12,5 тысячи тонн отходов Поделиться Твитнуть

В Перми с территорий, где несанкционированно складировались отходы, с начала года вывезено свыше 12,5 тыс. тонн мусора, сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего ликвидировано 68 стихийных свалок. В том числе на ул. Вильвенской (дома № 9-17), рядом с домом № 25 по ул. Мильчакова и на ул. Ударника в Дзержинском районе. В Свердловском районе стихийные свалки убраны по ул. Яблочкова, 35, ул. Лодыгина, 53 и ул. Солдатова, 39-41. В Индустриальном районе аналогичные работы проведены на ул. Мира, 49-51, Теплогорской, 33 и ул. Карпинского за остановкой «Бахаревка». В Мотовилихинском районе свалки ликвидированы на улицах Лебедева, 39, Свободы, 112, и Целинной, 6, а также в Верхне-Курьинском лесничестве.

В настоящее время ведутся работы по устранению незаконных свалок на улицах Гайвинской, 115а, Чехова, 14, Магистральной, 53б, Курчатова – Тбилисской и на территории СОТ «Улей».

Стоит напомнить, что с 2023 года ликвидацией свалок занимается МБУ «Полигон». С 2023 по 2024 год в Перми было убрано 220 несанкционированных свалок, общий объём вывезенного мусора превысил 20 тыс. тонн. В планах на 2025 год – утилизировать 69 тыс. тонн бесхозных отходов.

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