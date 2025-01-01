Алёна Бронникова Рядом с двумя кладбищами в Орджоникидзвском районе Перми построят часовни Разрешение получил храм Александра Невского Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 23 мая выдало разрешение на строительство часовен рядом с двумя кладбищами в Орджоникидзевском районе краевой столицы. Сведения об этом содержатся в соответствующем реестре ведомства.

Разрешение получено местной религиозной организацией Православный приход храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского с. Лобаново Пермской епархии РПЦ (Московский патриархат).

Одна из часовен будет расположена рядом с Заозёрским кладбищем по ул. Боцманской, 47, на земельном участке, предназначенном для религиозного использования, площадью 2,8 тыс. кв. м. Другая часовня — рядом с кладбищем «Банная гора» (у Восточного обхода), на земельном участке для религиозного использования, площадью 2 тыс. кв. м. По второму объекту организация получила разрешение на этап разработки проектной и рабочей документации.

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