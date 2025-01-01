Самая напряжённая борьба за места в думе ожидается в Березниковском округе Прикамья Голосование состоится в сентябре Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Стала известна статистика по партийной принадлежности кандидатов на выборах депутатов местных дум Пермского края, которые состоятся осенью этого года. В сентябре в восьми округах Прикамья обновятся составы представительных органов власти.

Больше всего кандидатов заявилось в Березниковском округе — 133 человека. При этом по 28 кандидатов выдвинуто от трёх политический партий: «Единой России», ЛДПР и «Партии пенсионеров». КПРФ выдвинула 25 человек, «Новые люди» — 18, а также по три от справедливороссов и в качестве самовыдвижения.

Бардымский округ - 49 кандидатов, из них 15 от ЕР, 14 от ЛДПР, 9 от «Новых людей», по 4 от КПРФ и самовыдвиженцев, а также 3 кандидата от «Справедливой России».

Столько же претендентов заявилось в Карагайском округе, но в этой территории единороссы выдвинули 19 кандидатов, «ЛДПР» и «Новые люди» по 8, КПРФ 7, «Справедливая Россия» 4, а в качестве самовыдвиженцев — трое.

В Куединском округе о своих депутатских амбициях заявили 40 человек: 15 — единороссы, семеро — самовыдвиженцы, по шесть от КПРФ и «Справедливой России», четыре от ЛДПР и два от «Новых людей».

Еловский округ представлен 33 кандидатами: 15 от «Единой России», девять от ЛДПР, четыре — от "Справедливой России", трое самовыдвиженцев и два человека от «Новых людей».

В Кишертском округе выдвинулись 28 человек. Из них 15 от «Единой России», по трое от «Новых людей», КПРФ и в качестве самовыдвижения, а по два — от "Справедливой России" и ЛДПР.

Меньше всего претендентов оказалось в Сивинском и Частинском округах — по 26. При этом в обеих территориях единороссы составляют большинство — по 15 кандидатов. В Сиве ЛДПР выдвинула пять человек, «Новые люди» — три, «Справедливая Россия» — двух, а КПРФ — одного. В Частых в качестве самовыдвиженцев идут четыре человека, от «ЛДПР» и «Новых людей» — по три, от КПРФ тоже один.

Если говорить о мандатах, то расклад следующий. В Березниковском округе их 28, в Карагайском — 18, в Бардымском, Частинском, Сивинском, Куединском, Кишертском и Еловском — по 15.

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