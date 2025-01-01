Ректор Пермского политеха Антон Петроченков стал профессором Приказ подписан 18 июля Поделиться Твитнуть

Антон Петроченков

Пресс-служба ПНИПУ

Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №729/нк, изданному 18 июля, ректору ПНИПУ Антону Петроченкову присвоено учёное звание профессора по направлению «Электротехнические комплексы и системы».

Антон Петроченков является выпускником электротехнического факультета Пермского политеха, который он успешно окончил в 1999 году, получив диплом по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». В 2003 году ему была присвоена степень кандидата технических наук после защиты диссертации, а в 2020 году он стал доктором технических наук. С 2006 года он возглавлял кафедру микропроцессорных средств автоматизации в ПНИПУ, а в 2022 году был назначен проректором по учебной работе. В должности ректора университета он утвержден с сентября 2024 года.

Антон Борисович является обладателем премии Пермского края за достижения в науке, а также удостоен звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» от Минобрнауки России. Он является автором более 200 научных публикаций, а также имеет более 30 патентов на изобретения и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.