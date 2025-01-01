Дмитрий Медведев: Тема служения Отечеству станет главной в думской кампании «Единой России» Необходимо показать, что партия продолжает поддерживать и заботиться о тех, кто защищает страну, подчеркнул председатель «Единой России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Помощь и поддержка участников специальной военной операции и их семей — одна из важнейших задач государства и партии, особо отметил Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета, где обсудили предложения по поддержке бойцов.

«При активном участии партии впервые в истории страны создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой, поддержкой ветеранов, их семей, причём до завершения боевых действий. Делается всё, чтобы наши защитники ощущали поддержку и искреннюю благодарность общества в виде реальных дел», — сказал он.

Ключевое направление работы — законотворческое. С начала СВО принято более 140 инициатив, которые связаны с укреплением статуса и поддержкой бойцов и их семей.

«В числе последних одобренных Думой инициатив партии — закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов. Кроме того, Дума рассматривает наш законопроект об ограничении 15 днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца», — сообщил Дмитрий Медведев.

Также готовятся к внесению законопроекты, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту военно-врачебной комиссии и закрепляют социальные гарантии для детей участников СВО в год окончания ими школы, уточнил председатель «Единой России».

Помимо этого, партия помогает ветеранам открыть собственное дело по программе «СВОй бизнес» или пройти переподготовку и получить новую работу по партпроектам «Моя карьера с Единой Россией» и «Цифровая Россия». Власти многих регионов по инициативе партии реализуют дополнительные программы поддержки. Эту работу председатель «Единой России» поручил продолжить, сконцентрировавшись на двух моментах.

«Во-первых, нужно донастроить уже действующую систему поддержки. Надо проанализировать, как идёт эта работа в разрезе конкретных федеральных ведомств. Будем использовать для этого партийную площадку. Во-вторых, важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идёт о медицинской и психологической реабилитации как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере», — пояснил он.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев напомнил, что «Единая Россия» первой откликнулась на призыв главы государства о широком вовлечении участников спецоперации в политическую и общественную жизнь.

«По итогам предварительного голосования в преддверии Единого дня голосования в этом году победителями стали 827 участников спецоперации. Я уверен, все они достойно выступят в своих избирательных кампаниях. С частью из них и я, и здесь присутствующие мои товарищи встречались в рамках ряда программ, в том числе «Время героев». Это всегда очень полезное общение», — сказал он.

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов отметил, что работа с ветеранами спецоперации находится на особом контроле Бюро Высшего совета.

«В прошлом году мы подробно останавливались на вопросе реабилитации и абилитации ветеранов СВО. Были даны поручения Центральному исполнительному комитету по регулярному сбору информации о мощностях и потребностях в технических средствах реабилитации регионов нашей страны», — подчеркнул он в своём выступлении.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Представители министерств рассказали о работе с ветеранами и членами их семей, о предложениях комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул: цель «Единой России» — безоговорочная победа на выборах. А главной темой кампании станет тема служения Отечеству.

Он отметил, что в кампаниях разного уровня в этом году партия борется за голоса более 50 млн избирателей.

«И мы рассматриваем их как активизацию ресурсов «Единой России» перед выборами в Государственную думу. Наша цель — одержать безоговорочную победу. Поэтому партия должна войти в думскую кампанию, в избирательный цикл в наилучшей форме. Нужно устранить имеющиеся проблемы и масштабировать самые эффективные практики, которые используются в контексте подготовки ко дню голосования», — заключил Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что за последние годы позиции партии укрепились, а уровень поддержки вырос.

«Позиции партии за прошедшие годы улучшились во многих регионах, её поддержка выросла. В том числе это связано с общим курсом страны, консолидацией вокруг нашего президента. А также с тем, что «Единая Россия» последовательно реальными делами доказывает свою готовность помогать в самых сложных ситуациях. Это принцип, которому мы будем следовать и дальше», — подчеркнул он.

«Служение Отечеству — наша общая миссия и главная ценность. Сегодня мы должны быть едины, чтобы защищать интересы России и создавать условия для достойной жизни каждого гражданина. Программные инициативы партии направлены на поддержку семей, развитие образования, здравоохранения и реализацию стратегических национальных проектов. Для нас также важно, чтобы молодые люди чувствовали ответственность за страну, понимали, что их энергия и идеи нужны для развития России. Только вместе мы сделаем нашу страну сильнее, а будущее — уверенным», — отметил первый заместитель секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

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