Пермский край стал лидером по погрузке удобрений на железной дороге Из региона отправлено более 9,4 тонн Поделиться Твитнуть

РЖД

Стали известны итоги погрузки удобрений на сети РЖД с января по июнь 2025 года. За это время она выросла на 4,8%.

В лидерах по объёму погрузки оказался Пермский край (9,4 млн тонн, +1,4%). Второе и третье места достались Мурманской (7,7 млн тонн, +3,2%) и Вологодской области (3,1 млн тонн, +27,2%).

Как рассказали в пресс-службе компании, всего по железной дороге за I полугодие 2025 года отправлено 35,5 млн тонн химических и минеральных удобрений.

На экспорт было погружено почти 21,3 млн тонн (+27,9%), а большая часть (17,6 млн тонн, +26,1%) отправилась в направлении портов Северо-Запада – 15,5 млн тонн (+30,2%) и Юга – 2,1 млн тонн (+4,4%).

Всего через погранпереходы на экспорт РЖД отправили 3,6 млн тонн (+37,6%) удобрений.

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