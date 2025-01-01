Жителя Прикамья осудили на три года за аферу с топливной картой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Долгая незаконная деятельность, построенная на использовании чужого топлива, дорого обошлась бывшему водителю из Чернушки. Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции: условный срок в 3 года и обязанность выплатить компенсацию в размере 3,67 млн руб. за кражу, совершенную в особо крупном размере.

В начале 2023 года мужчина случайно обнаружил топливную карту «Лукойл-Интер-Кард» недалеко от кафе. Эта карта оказалась для него настоящим кладом, позволяя ежедневно заправлять до 300 л дизельного топлива, оплачиваемого логистической компанией. Вместо того чтобы вернуть карту владельцу, он решил организовать нелегальный бизнес.

Он предлагал заправку по сниженной цене (45 руб. за литр) случайным прохожим и знакомым. Таким образом, на протяжении длительного времени обманывая компанию, житель Чернушки присвоил более 3,5 млн руб.

Когда несоответствия в списаниях по карте были обнаружены бухгалтерией, компания начала расследование и обратилась в суд.

Обвиняемый полностью признал свою вину, что было учтено судом как смягчающее обстоятельство. Он был признан виновным в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с возмещением ущерба в 3 млн 671 тыс. руб.

Компания подала апелляцию, стремясь привлечь к ответственности знакомого обвиняемого, который помогал в некоторых сделках. Однако Пермский краевой суд отклонил жалобу, так как не было доказано, что этот человек знал о незаконном происхождении карты.

Как уточнили в пресс-службе Пермского краевого суда, решение ещё не вступило в законную силу.

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