В Перми отремонтировали 170 остановок Поделиться Твитнуть

фото: Гортранс

В Перми продолжаются работы по обновлению остановочных павильонов. С начала года отремонтировано уже 170 шт., сообщили в городской администрации.

Покрашено свыше 4 тыс. кв. м различных поверхностей, обновлено 151 кв. м поликарбонатного покрытия, 900 кв. м профнастила, 153 кв. м фриза, а также восстановлено более 200 кв. м остекления. Помимо этого, проводится замена скамеек и обновление информационных стендов.

В текущем году МУ «Гортранс» начало ремонт трещин на остановочных конструкциях, в результате чего только за первые шесть месяцев было восстановлено более 550 кв. м поврежденных участков.

Существенная доля ресурсов направлена на борьбу с вандализмом. Регулярно производится очистка остановок от нежелательных надписей и объявлений, в среднем с каждого павильона удаляется 5-7 таких элементов.

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