Пермский школьник нашёл в Каме золото Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Ученик школы №7 и участник геолого-географической смены «Импульса» при ПГНИУ Тимофей Вахрушев обнаружил золото в Каме. Крошечную золотую частицу размером примерно в 1 мм он нашёл во время сбора проб на берегу реки рядом с Пермским госуниверситетом.

В рамках занятия по методике отбора шлиховых проб каждый член группы изучал тонкости этого процесса и осваивал работу с канадским лотком, рассказала Ксения Калина, ассистент кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ. После доведения пробы до «серого» или «черного» шлиха в одной из них была обнаружена золотинка, около миллиметра в диаметре. Хотя присутствие золота в Каме не является сенсацией, находка вызвала бурю восторга. Шлиховой метод освоен успешно, а золото стало приятным сюрпризом.

ПГНИУ

Научно-образовательная школа «Импульс» предлагает пять специализаций: естественнонаучную, физическую, математическую, ИТ и «Фотонику». В текущем году «Импульс» интегрирован в масштабный проект «Твой Первый университет», реализуемый в ПГНИУ при поддержке Движения Первых.

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