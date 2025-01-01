Почти 135 тысячам жителей Пермского края запретили покидать Россию Это в полтора раза больше, чем было в прошлом году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

За первую половину 2025 года судебные приставы Прикамья вынесли 134 890 решений об ограничении права выезда за рубеж для должников. Это существенно превышает показатели аналогичного периода предыдущего года, увеличившись более чем в полтора раза, сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Использование данной меры принудительного взыскания помогло вернуть задолженности на общую сумму около 828 млн руб.

Напомним, жители Перми могут самостоятельно контролировать свой статус должника, используя онлайн-сервисы для проверки наличия долгов и действующих ограничений, включая запрет на выезд из страны. Также следует учитывать, что теперь постановления о временном запрете на выезд за границу действуют бессрочно — до полного выполнения всех обязательств, установленных судом.

На Едином портале государственных услуг доступен цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, позволяющий мгновенно проверить наличие ограничений на пересечение российской границы. Там же можно погасить долг, ставший причиной применения этой меры, и подать заявление судебному приставу о снятии запрета.

Необходимо помнить, что процедура снятия ограничения может занять определенное время, поэтому планировать зарубежные поездки следует заблаговременно.

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