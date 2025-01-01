Средняя цена литра бензина в Прикамье превысила 60 рублей Сильнее всего подорожал АИ-95 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 21 июля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена за один литр автомобильного топлива составила 60,24 руб., это на 26 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Если сравнивать цены на конкретные марки топлива, то заметнее всего за неделю в регионе подорожал литр АИ-92 — до 57,27 руб. (+25 коп.) и АИ-95 - до 62,24 руб. (+28 коп.). При этом стоимость бензина марки АИ-98 и выше, а также дизельного топлива не изменилась и осталась на уровне 86 и 71,91 руб. за литр соответственно.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область. Литр дизельного топлива в Прикамье оказался самым дорогим среди регионов ПФО за прошедшую неделю.

С 8 по 14 июля изменение цен на бензин зафиксировано в 77 регионах, ощутимее всего в Республике Тыва (+2,2%).

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