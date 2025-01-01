Председатель следкома затребовал доклад о проверке благоустройства в посёлке в Пермском крае Жители Сылвы пожаловались на НТВ на травмы от борщевика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центральный аппарат СК России должен быть представлен доклад о ходе проверки информации о ненадлежащем благоустройстве посёлка Сылва в Пермском крае. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

Информация прозвучала в эфире телеканала НТВ 23 июля.

«Битва с борщевиком у жителей посёлка Сылва в Пермском крае идёт уже много лет, но это борьба с ветряными мельницами. Многие могут похвастаться рубцами от ядовитого растения. Не спасают ни толстые спецкостюмы, ни перчатки, ни маски», — утверждает корреспондент НТВ.

По информации телеканала, «ситуация с каждым годом усугубляется: борщевик уже почувствовал себя настолько хозяином положения, что закрыл местным жителям путь к речке. Теперь подойти к воде можно лишь в обход, что очень опасно для пенсионеров и детей, которых в селе большинство. Жалобы — и коллективные и одиночные — селяне направляют в местную администрацию регулярно. По их словам, в ответ получают лишь отписки, что проблему решат. И так из года в год».

СК РФ сообщает, что по обнародованным фактам следственными органами СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки.

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