Авиарейсы из Перми в Баку будет выполнять компания Utair Перевозчик будет осуществлять перелёты трижды в неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация выдала авиакомпании Utair допуск на организацию рейсов из Перми в Баку. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сайт российского ведомства.

Авиакомпания также получила разрешение на организацию перелетов в Баку из Челябинска, Нижнекамска и Омска.

В настоящий момент на сайте пермского аэропорта Большое Савино ещё нет информации о новых рейсах в столицу Азербайджана. Сейчас перелёты по этому маршруту выполняет авиакомпания «ИрАэро» всего один раз в неделю — по воскресеньям. Программа действует до 19 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.