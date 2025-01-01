В Перми 30 июля временно отключат радио и телевидение Это связано с работами на телебашне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 30 июля, Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр проведёт ежегодные профилактические работы на пермской телебашне. В связи с этим возможны кратковременные отключения средств телерадиовещания с 09:00 до 18:00.

В эти часы вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет понижено, может остановиться и вещание радиопрограмм Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Шансон, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга и др.





«Во время профилактики на экранах может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме. Напомним, что приемное оборудование телезрителей также требует периодического профилактического обслуживания», — рассказали в Пермском филиале РТРС.





Специалисты проверят металлоконструкции башни, антенно-фидерные устройства, электросиловое и другое оборудование. Также во время работ измерят и настроят показатели спутникового и передающего оборудования.

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