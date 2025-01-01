На молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» приедет 1,4 тысячи участников Он будет проходить с 24 по 29 июля в Самарской области Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» состоится в Самарский области 24-29 июля. На территории Фестивального парка на Мастрюковских озёрах соберутся 1,4 тыс. молодых людей из 14 субъектов ПФО и других регионов страны.

Форум пройдёт под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Торжественное открытие события и парад делегаций регионов запланированы на 24 июля. На церемонии состоится запуск арт-объекта «Машина времени» — им будет дан старт сюжетной игре, которая погрузит участников в историческое наследие страны.

Рработа форума будет идти по направлениям «Наука», «Промышленный комплекс», «IT и цифровые технологии», «Управление», «Культура и искусство», «Патриотизм» и «Служба спасения».

Особое внимание в год 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне будет уделено сохранению исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей. Для всех участников подготовлен культурно-патриотический минимум с площадками «Быть с Россией!», «Быть вместе!» и «Быть Первыми!», будет организована работа павильона исторической памяти.

Также для молодых людей запланированы творческие и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии по городу и на предприятия Самарской области, тематические встречи.

Кроме того, предусмотрено проведение конкурсов проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе и Росмолодёжь.Гранты.

Добавим, что, как и ранее, форум пройдёт в формате полевого лагеря со всей необходимой инфраструктурой и элементами безбарьерной среды/

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