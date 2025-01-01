В Пермском крае завершён ремонт дома культуры «Мечта» Общая сумма ремонта составила 250,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Кунгурском округе завершены работы по комплексному и капитальному ремонту дома культуры «Мечта». Они проходили в несколько этапов, общая сумма финансирования составила свыше 250,3 млн руб., из которых 162,8 млн руб — средства краевого бюджета, остальные — местного.

Разными направлениями работ занимались несколько подрядных организаций. В результате на объекте полностью обновлена коммунальная и инженерная инфраструктура, проведена внутренняя отделка помещений, отремонтированы крыльца. Также облицевали входную группу и благоустроили прилегающую к дому культуры территорию. Внутри здания установлены дополнительные деревянные, металлические и противопожарные двери, налажено электроснабжение пожарных клапанов.

В доме культуры установлены новые кресла, обновлено сценическое оборудование, смонтировано звуковое и световое оборудование.

Творческие коллективы смогут выступать на новой сцене уже с сентября 2025 года. В администрации культурного учреждения отметили, что коллектив отметит в этом году свой 50-летний юбилей большим праздничным концертом. Добавим, что зрительный зал позволит разместить почти 500 человек.

Кроме того, к действующим клубным формированиям добавятся новые. Современные помещения и оборудование позволят также организовать новые формы работы с разными возрастными группами.

Как отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, механизмы поддержки муниципалитетов из бюджета региона предназначены для решения вопросов, на которые местные жители обращают внимание на личных встречах и в социальных сетях. Средства направляются на реализацию проектов, которые способствуют повышению уровня жизни людей на местах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.