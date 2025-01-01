С 2026 года в Прикамье будут введены новые меры поддержки аграриев региона Они были анонсированы в ходе «Прикамского Агрофеста» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

17 и 18 июля на территории конноспортивного комплекса в посёлке Ферма состоялось главное агрособытие года «Прикамский Агрофест — 2025», который посетили более 7 тыс. человек.

На открытии форума участников приветствовал губернатор Дмитрий Махонин.

«Ежегодно собираемся на Агрофесте и обсуждаем вопросы развития сельского хозяйства в регионе. Президент поставил задачу до 2030 года увеличить выпуск сельхозпродукции на 25%. Я уверен, что совместно с прикамскими аграриями мы справимся. Для этого сохраняем действующие меры поддержки и разрабатываем новые. Это помогает увеличить севооборот земель, модернизировать хозяйства. Благодарю всех работников агропромышленного комплекса за ваш труд», — сказал глава региона.

На пленарном заседании, посвящённом теме повышения эффективности производства в агропромышленном комплексе Пермского края, Дмитрий Махонин отметил, что цель региона — к 2030 году увеличить производство молока на 200 тыс. т. Для её достижения необходимы новые меры поддержки аграриев Прикамья.

В частности, с 2026 года предлагается выплачивать дополнительные средства хозяйствам, которые показывают высокий темп прироста объёма — дополнительно к существующей ставке 4 руб. на литр тем, кто увеличивает объем произведённого молока больше, чем на 7%.

Кроме того, рассматривается возможность введения инструмента поддержки в форме приоритетного инвестиционного проекта для сферы АПК. Это позволит поддержать инвесторов, которые готовы к строительству крупных современных молочно-товарных комплексов с поголовьем более 3 тыс. голов. Компенсация затрат на строительство с учётом федеральных средств составит более 55%.

Для таких приоритетных проектов ставка по покупке племенного молодняка со следующего года будет увеличиваться с 29,2 тыс. руб. до 50 тыс. руб. за голову. Также планируется возмещать 25% авансового платежа по лизингу иностранной техники.

Дмитрий Махонин поручил краевому Минагро в кратчайшие сроки обсудить эти предложения с аграриями. До 1 октября этого года ведомству предстоит представить проработанные меры господдержки — для принятия соответствующих решений и учёта их при формировании бюджета на 2026 год и последующие периоды.

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