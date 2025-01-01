Пермский политех занял первое место по популяризации научных исследований По этому показателю пермский университет опередил МГУ, ВШЭ и МФТИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стали известны итоги рейтинга представленности вузов в научно-популярных СМИ за II квартал 2025 года. Пермский национальный исследовательский политехнический университет в третий раз занял первое место среди 618 российских университетов. Пермский вуз опередил МГУ, ВШЭ и МФТИ. К таким выводам пришла исследовательская команда медиагруппы «Россия сегодня» и система анализа социальных медиа Brand Analytics.

Как рассказали в пресс-службе ПНИПУ, рейтинг позволяет оценить эффективность продвижения достижений вуза в области науки, технологий и инноваций, а также качество коммуникации с широкой аудиторией и бизнес-сообществом.

Формируя список, эксперты учитывали число публикаций и сообщений с упоминанием названия университета на официальных сайтах, в группах научно-популярных СМИ во ВКонтакте и Телеграм. Суммарный индекс составил 464 балла.

По словам начальника управления стратегических коммуникаций ПНИПУ Алины Колесник, это не просто достижение, а подтверждение системной работы университета в продвижении своих исследований и технологий.

«Опережение вузов-медиагигантов — серьезный показатель эффективности коммуникационной стратегии ПНИПУ. В большей степени это заслуга наших ученых. Несмотря на свой плотный график, они всегда находят время на популяризацию своей деятельности», — пояснила она.

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