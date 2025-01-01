Транспортная развязка на въезде в Березники в Пермском крае готова на 80% Участок ремонтируемой автодороги планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября 2025 года Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, продолжается реконструкция трассы Пермь — Березники на участке с 176 по 178 км. Речь про транспортную развязку с подходами на въезде в Березники, в районе деревни Новожилово. Её готовность составляет 80%.

В министерстве транспорта Прикамья рассказали, что проектом реконструкции предусмотрено расширение автодороги с двух до четырёх полос, установка разделительной полосы из ограждающих железобетонных блоков «Нью-Джерси» и четырёх остановочных комплексов на остановках «Новожилово» и «Новожилово Лыжная база», обустройство рядом с ними тротуаров.

На данный момент завершены все земляные работы, обустроены восемь водопропускных труб и место под первый остановочный комплекс. На следующем этапе подрядчик — АО «Уралмостострой» — уложит верхний слой асфальта, установит светофоры, комплексы фотовидеофиксации, дорожные знаки, опоры освещения, нанесёт разметку и благоустроит прилегающую территорию.

Объект общей протяжённостью 2,8 км в соответствии с контрактом планируется сдать 30 сентября текущего года.

В минтранса региона подчёркивают, что реконструкция объекта разгрузит автомобильное движение на трассе, обеспечит удобный въезд в Березники и транзит грузов из северных районов Пермского края.

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