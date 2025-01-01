Конфискованные в Прикамье за пьяную езду машины передали МЧС Автомобили планируется задействовать в проведении аварийно-спасательных мероприятий Поделиться Твитнуть

фото: Управление Росимущества по Пермскому краю

Пермское территориальное управление Росимущества передало три автомобиля Главному управлению МЧС России по Пермскому краю. Данные транспортные средства были изъяты в судебном порядке у лиц, уличённых в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и перешли в собственность государства.

Машины планируется задействовать в проведении аварийно-спасательных мероприятий, поисковых операций, а также для оперативного реагирования и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Передача активов реализована в соответствии с правительственным постановлением № 1470 от 8 сентября 2023 года, которое регулирует порядок управления имуществом, перешедшим в собственность государства, и вносит коррективы в ряд нормативных актов российского кабмина.

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