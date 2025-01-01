В июне в Пермском крае выдали более 2,2 тысячи автокредитов Это почти на 11% больше, чем месяцем ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным, предоставленным Национальным бюро кредитных историй, в июне 2025 года в Пермском крае было оформлено 2,23 тыс. автокредитов (как на новые, так и на подержанные автомобили). Это на 10,9% больше, чем в мае того же года, когда было выдано 2,01 тыс. займов. Однако, в сравнении с июнем предыдущего года, наблюдается существенное сокращение количества оформленных автокредитов.

Лидерами по выдаче автокредитов среди российских регионов в июне 2025 года стали Московская область (5,71 тыс. ед.), Москва (5,60 тыс. ед.), Республика Татарстан (4,40 тыс. ед.).

Наиболее значительный рост в сфере автокредитования (среди 30 ведущих регионов в данном сегменте) в июне 2025 года, по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировали Тульская область (+16,5%), Удмуртская Республика (+16,4%), Кировская область (+13,5%). Белгородская область стала единственным регионом из тридцатки лидеров, где отмечено снижение количества выданных автокредитов (-3,6%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил, что после спада во второй половине 2024 года, вызванного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году ситуация с выдачей автокредитов стабилизировалась и даже показала небольшой рост. Это объясняется, в первую очередь, снижением стоимости автокредитов за счёт изменения структуры рынка в сторону более доступных моделей, а также субсидированием процентных ставок автопроизводителями. Тем не менее, ежемесячное количество выдаваемых автокредитов с начала 2025 года по-прежнему значительно меньше показателей за аналогичные периоды прошлого года. Помимо вышеуказанных факторов, на динамику повлияло введение макропруденциальных ограничений в середине прошлого года, которые сделали автокредиты недоступными для заемщиков с высокой долговой нагрузкой (более 50%).

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