Воспитанников детских садов Перми научат управлять БПЛА В городе запускается проект по интеграцию технологий беспилотного управления в систему дошкольного образования Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Воспитатели детсадов Перми провели рабочую встречу с представителями Ассоциации беспилотного спорта, в ходе которой обсуждались перспективы внедрения и развития беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в дошкольное образование.

Данная инициатива реализуется в соответствии с поручением президента РФ, согласно которому к 2026 году дети, достигшие семилетнего возраста, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях дронов. Пермь, сообщили в пресс-службе городской администрации, активно включилась в реализацию этой задачи.

Для развития данного инновационного направления в каждом районе города определены опорные площадки: детский сад «Конструктор успеха» (Дзержинский район), детский сад «Эврика» (Индустриальный район), детский сад «IT-мир» (Кировский район), детский сад №67 (Мотовилихинский район), детский сад «Галактика» (Орджоникидзевский район) и детский сад «Арт-Град» (Свердловский район).

Команда детского сада «Взлёт» выступает координатором проекта.

В ближайшем будущем планируется разработка специализированных учебных программ, обучение педагогических работников и организация первых практических занятий с использованием беспилотных аппаратов.

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