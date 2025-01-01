Жители Прикамья пытались пронести в суды более 150 запрещенных предметов Среди «запрещёнки» приставы находили колюще-режущие предметы, наркотики и алкоголь Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы Прикамья подвели итоги за полгода работы в судах региона. За этот период был пресечён пронос 156 запрещенных предметов.

Как пояснили в ведомстве, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество попыток проноса запрещённых предметов сократилось на 25%. Чаще всего посетители судов пытались пронести колюще-режущие изделия, легковоспламеняющиеся жидкости и наркотики.

Например, в апреле этого года у 36-летнего посетителя одного из судебных участков Ленинского района судебный пристав обнаружил в сумке жёлтый контейнер с зеленым веществом растительного происхождения. За это пермяка привлекли к административной ответственности и передали полицейским.

В марте в этом же судебном участке во время досмотра у 46-летнего мужчины нашли три стеклянные тары объемом 0,25 л каждая. В бутылках был алкоголь.

Судебные приставы напоминают: за умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителей привлекают к административной ответственности.

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