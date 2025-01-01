Житель Пермского края выиграл в лотерею почти 30 млн рублей Поделиться Твитнуть

В розыгрыше №337474 лотереи «Рапидо Про», состоявшемся 22 июля 2025 года, был разыгран главный приз в размере 28 113 951 руб. Обладателем этой суммы стал житель Пермского края. Благодаря угаданным дополнительным числам во втором блоке билета, его выигрыш увеличился на 1,5 млн руб. и в итоге составил 29 613 951 руб. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

Победитель пока не объявился в лотерейном центре «Столото» для получения своего приза. Вероятно, он ещё не знает о своей удаче. Известно только, что билет был приобретен через мобильное приложение «Столото». К выигрышу жителя Пермского края привели числа 18, 6, 4, 15, 1, 7, 13, 19, выбранные в первом поле билета, и число 2 — во втором.

Согласно правилам государственной лотереи «Рапидо Про», для получения суперприза необходимо верно указать все 9 чисел в выигрышной комбинации.

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