На пермских бизнесменов завели дело за попытку подкупа сотрудника ФСБ Предприниматели предложили взятку в полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации пресс-службы УФСБ по Пермском краю, выходцы из Закавказья предложили представителю Федеральной службы безопасности денежное вознаграждение в размере 500 тыс. руб. Взамен они рассчитывали на прекращение инспекций их лесопильных предприятий и утаивание обнаруженных нарушений.

Как пишет «Рифей», сотрудник ФСБ, получив предложение, немедленно доложил о случившемся в своё подразделение.

На основе предоставленных ФСБ материалов, Следственным комитетом РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся дачи взятки в значительном размере и посредничества во взяточничестве, также в крупном размере.

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