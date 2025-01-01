Пермь примет финал проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» Соревнования между командами рабочей молодёжи пройдут в августе Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Финал общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» для рабочей молодёжи пройдёт в Перми с 6 по 10 августа. В нём примут участие команды в составе специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет и молодых семей с детьми от 6 до 11 лет из 14 регионов ПФО. В целом запланировано участие 420 спортсменов округа.

Финал будет включать в себя спортивные соревнования и интеллектуальные состязания и пройдёт в разных локациях.

Так, знания о Великой Отечественной войне участники будут проверять на территории курорта «Усть-Качка» и Пермского президентского кадетского училища. Здесь же пройдёт спортивное ориентирование и комбинированный марш-бросок, семейная эстафета и соревнования по городошному спорту.

В спорткомплексе «Энергия» и на стадионе «Динамо» состоятся состязания по волейболу, мини-футболу, легкоатлетической эстафете, бегу на 5000 м, настольному теннису.

Также запланированы творческий конкурс визиток и конкурс видеороликов о работе предприятий регионов-участников проекта «МолоТ». Победитель общекомандного зачета получит Кубок ПФО.

В третий день фестиваля состоится стратегическая сессия, на которой участники смогут обменяться опытом, пройдёт экскурсионная программа по Перми — Молодёжной столице — и квест «Молот Молотова», направленный на знакомство молодых специалистов с предприятиями Молотовской области, внесшими вклад в Великую Победу.

Напомним, проект в 2025 году реализуется впервые. Его организатором является правительство Пермского края под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Главное новшество 2025 года — новый общественный проект для работающей молодёжи «МолоТ». Он объединит команды предприятий реального сектора экономики, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодёжной столицей России. Считаем, что такой проект необходим, кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста», — подчеркнул Игорь Комаров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что одна из основных задач региональных властей — создание условий для всестороннего развития способностей молодых людей.

«Они — будущее региона и страны. Поэтому мы стремимся поддерживать их в стремлениях постигать новое, испытывать себя в различных направлениях общественной жизни, творчестве и спорте», — отмечал губернатор.

Во всех субъектах ПФО прошли региональные этапы, в которых приняли участие 16 тыс. молодых сотрудников из 830 предприятий округа. Победители вышли в финал проекта.

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