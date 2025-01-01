Прокуратура начала расследование загрязнения ручья в Перми
Эксперты взяли образцы воды
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с представителями Росприроднадзора и краевой экологической инспекции начала расследование инцидента со сбросом сточных вод в ручей Гремячий, впадающий в Каму.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, для анализа ситуации эксперты взяли образцы воды.
В рамках контрольных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране водных ресурсов ответственными лицами. Также будет изучено воздействие сбросов на экологическое состояние ручья.
В случае обнаружения каких-либо нарушений прокуратура примет необходимые меры реагирования в соответствии с законом.
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