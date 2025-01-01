Прокуратура начала расследование загрязнения ручья в Перми Эксперты взяли образцы воды Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с представителями Росприроднадзора и краевой экологической инспекции начала расследование инцидента со сбросом сточных вод в ручей Гремячий, впадающий в Каму.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, для анализа ситуации эксперты взяли образцы воды.

В рамках контрольных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране водных ресурсов ответственными лицами. Также будет изучено воздействие сбросов на экологическое состояние ручья.

В случае обнаружения каких-либо нарушений прокуратура примет необходимые меры реагирования в соответствии с законом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.