По дачной амнистии в Перми оформлено 82 земельных участка Теперь их собственники могут полноценно распоряжаться своей недвижимостью Поделиться Твитнуть

За первое полугодие 2025 года в городской департамент по земельным отношениям администрации Перми поступило 49 запросов на безвозмездное оформление земельных наделов в собственность в соответствии с законодательством о «дачной амнистии 2.0». Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зарегистрировано 56 подобных обращений. В ведомстве такое снижение объясняют тем, что большая часть горожан уже воспользовалась упрощенной процедурой оформления земли.

С момента вступления в силу закона о «дачной амнистии 2.0» (1 июля 2022 года) в Перми было подано 427 заявлений. 82 заявителя уже оформили право собственности и теперь могут свободно распоряжаться своим имуществом.

Напомним, «дачная амнистия 2.0» позволяет бесплатно оформить в собственность жилые дома и участки под ними. Главное условие — дом должен быть построен до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ), не должен быть признан самостроем и должен располагаться в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.