Алёна Бронникова Пермская фармакадемия планирует отремонтировать четыре корпуса Опубликованы закупки на подготовку проектной документации и выполнение работ Поделиться Твитнуть

ПГФА планирует выполнить капитальный ремонт четырёх корпусов, расположенных в Мотовилихинском и Ленинском районах Перми. На сайте госзакупок опубликованы конкурсы на выполнение работ и подготовку проектной документации.

Подготовку проекта на работы по комплексному капитальному ремонту пятиэтажного учебного корпуса по б. Гагарина, 81/1 оценили в 12,5 млн руб. Корпус рассчитан на 615 учащихся. На проект капитального ремонта девятиэтажного общежития со встроенными помещениями на б. Гагарина (блоки А и Б) выделено 8,3 млн руб. Количество комнат в общежитии составляет 306. Исполнителей определят 5 августа.

Начальная цена контракта на выполнение проекта по капремонту студенческого общежития по ул. Екатерининской, 101 составляет 2,2 млн руб. Здание пятиэтажное, со 169 комнатами. Дата подведения итогов конкурса — 7 августа.

До 5 сентября необходимо выполнить обследование и обмеры объектов для оценки технического состояния, до 24 октября — разработать проектно-сметную документацию и до 4 декабря получить положительное заключение госэкспертизы. Срок исполнения контрактов — 31 декабря 2025 года. Ремонт запланирован на 2026-2027 годы.

В рамках четвёртого конкурса запланирован текущий ремонт четырёхэтажного учебно-лабораторного корпуса по ул. Крупской, 46. Начальная цена контракта — 15 млн руб. Срок подведения итогов — 11 августа. Работы должны быть выполнены в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Подрядчик должен отремонтировать в здании коридоры, холлы, лестничные марши и санузлы. На подготовительные работы даётся срок до 1 сентября, согласовать дизайн-решения нужно до 8 сентября, общестроительные работы необходимо выполнить до 14 ноября. Срок окончания исполнения контракта — 31 декабря 2025 года.

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