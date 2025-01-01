Алёна Бронникова Пермский завод напитков регистрирует два новых товарных знака Бренды могут использовать для фармацевтических и продовольственных товаров Поделиться Твитнуть

Фото: KamranAydinov / freepik.com

Пермский завод напитков «Санфрут» в июне подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков «Узбекский фермер» и «Самаркандский базар». Соответствующая информация опубликована на сайте Znakoved. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Бренды можно будет использовать в четырёх классах МКТУ, который включают в себя, в основном, фармацевтические препараты для медицинских или ветеринарных целей, продовольственные товары животного происхождения и садово-огородные продукты, растительные пищевые продукты для потребления или консервирования, а также пиво и безалкогольные напитки.

«Санфрут» специализируется на производстве соков, нектаров и напитков торговых марок Dario Wellness Neo, «Красавчик», «Фруктовый остров» и «Правило вкуса». По информации на сайте Checko, выручка предприятия по итогам 2024 года выросла на 68%, до 3,1 млрд руб., чистая прибыль — на 41%, до 239,5 млн руб.

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