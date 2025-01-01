В Пермском крае в 2025 году изъято 737 кг небезопасного к употреблению мяса Реализация продукции приостановлена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ходе проверок местных производителей, поставщиков и продавцов обнаружено 20 партий мясной продукции объёмом 737 кг, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По всем фактам выявления мясной продукции, не соответствующей нормам, приняты меры: реализация продукции приостановлена, а виновных привлекли к административным санкциям.





Кроме того, в 2025 году Управление провело проверку 760 производителей пищевых продуктов, общественного питания и торговли. За это время исследовано 895 проб мясной продукции на санитарно-химические, микробиологические показатели. Антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды не обнаружены.





Специалисты Управления не рекомендуют покупать мясо у частных продавцов, а также продукцию без документов (ВСД), которые подтверждают её качество и безопасность.





«Воздержитесь от покупки продуктов животноводства неприглядного внешнего вида и сомнительного качества», — добавили в ведомстве.

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