В Прикамье 23 июля прольются дожди и прогремят грозы Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на 23 июля в регионе ожидаются небольшие дожди в южной половине Прикамья, а днём кратковременные дожди отметятся в большинстве районов. Сухая погода останется лишь на крайнем севере. Кроме того, локально разовьются грозы. Об этом сообщается в телеграм-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер останется восточной четверти 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне +12… +17°С, а на востоке +3… +8°С. Днём 23 июля прогнозируется +22… +27°С, на востоке +18… +20°С.

В Перми ночью синоптики не обещают существенные осадки. Температура будет около 15°С, но во второй половине дня возможен кратковременный дождь и температура +21… +23°С.

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